Папа Римский призвал изменить слова в молитве «Отче наш»

Понтифик высказался за некоторое изменение текста в молитве «Отче наш», так как некоторые строчки призывают к искушению.

По мнению Папы Франциска, в переводе молитвы на другие языки некоторые строчки создают впечатление, что Бог провоцирует человека на искушение.



Папа Римский выделил текст прочтения молитвы на французском языке. Во французском тексте строчки гласят «не позволь нам поддаться искушению», что делает самого человека ответственным за принятие искушения.





Сам Папа ранее признавался, что во время молитвы он иногда засыпает, сообщают РИА Новости.