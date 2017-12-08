-5
Свердловская область
Нижний Тагил
-5
вечер: -4
ночь: -5
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 59.28 - 0.01
EUR 69.64 - 0.29
Новости Нижнего Тагила

Пожарные учения прошли для школьников гимназии №18 в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

8 декабря 2017, 15:30Добавить новость
безопасность,город,Нижний Тагил,пожарные,школа,школьники,гимназия №18,учения,пожарная часть
7 декабря в гости к учащимся гимназии № 18 в Нижнем Тагиле приехали сотрудники 11-й пожарной части. Огнеборцы провели для школьников урок безопасности.

Школьники узнали от сотрудников противопожарой службы о том, что делать, если дома загорится телевизор, и как правильно эвакуироваться из школы.

Основы безопасности огнеборцы объясняли на практике: они пришли на занятия в полной амуниции. С собой они взяли перчатки, топор, противогаз, шлем из прочного пластика, дыхательный аппарат, пояс.

 

Профессионалы своего дела объяснили, как при помощи карабина и веревки эвакуировать людей из зданий и научили ребят надевать противогаз. Школьники задали экспертам свои собственные вопросы, а они поделились с ребятами многолетним опытом.

 

В конце мероприятия огнеборцы пригласили детей на экскурсию в пожарную часть. Там ребята смогут примерить форму пожарного и познакомиться со спецтранспортом, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»
 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Школьники Нижнего Тагила прошли инструктаж по безопасности на тонком льду (ФОТО)
11 ноября, 10:00
3 0
Нижнетагильские дошкольники напомнили водителям Сухоложского о безопасности во время каникул (ФОТО)
28 октября, 10:35
1 0
Нижнетагильские энергетики провели совместные учения с оперативными службами (ФОТО)
27 сентября, 06:05
3 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 189
Подписаться на новости