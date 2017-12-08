Пожарные учения прошли для школьников гимназии №18 в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Школьники узнали от сотрудников противопожарой службы о том, что делать, если дома загорится телевизор, и как правильно эвакуироваться из школы.



Основы безопасности огнеборцы объясняли на практике: они пришли на занятия в полной амуниции. С собой они взяли перчатки, топор, противогаз, шлем из прочного пластика, дыхательный аппарат, пояс.

Профессионалы своего дела объяснили, как при помощи карабина и веревки эвакуировать людей из зданий и научили ребят надевать противогаз. Школьники задали экспертам свои собственные вопросы, а они поделились с ребятами многолетним опытом.

В конце мероприятия огнеборцы пригласили детей на экскурсию в пожарную часть. Там ребята смогут примерить форму пожарного и познакомиться со спецтранспортом, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».



