Живодеры в России будут получать до 5 лет тюрьмы

В Госдуме РФ был принят законопроект, согласно которому ужесточится наказание за жестокое обращение с животными. Теперь живодерам будет грозить наказание до 5 лет лишения свободы.

Сейчас самое строгое наказание за живодерство – полгода тюрьмы. Тот же срок грозит за преступления, совершенные с привлечением маленьких детей. После принятия законопроекта за убийство или избиение животного преступнику будет грозить до 3 лет тюремного заключения.





При наличии отягчающих обстоятельств наказание ужесточится до 5 лет колонии. Этот срок грозит за вовлечение детей в живодерство, применение садистских методов, публичную демонстрацию преступления (в интернете или СМИ). Кроме того, в этот список входит издевательство над несколькими животными или совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.





По новому закону преступления в отношении животных входят в категорию средней степени тяжести. Ранее они были незначительными правонарушениями. После нововведения расследовать преступления против животных будут не дознаватели, как ранее, а следователи, сообщает «Российская Газета».





Однако в новом законе есть несколько исключений. Санкции не будут распространяться на умерщвление сельскохозяйственных животных, в том числе для религиозных обрядов и традиционных церемоний. Также уголовное наказание не распространится на ветеринаров, которые убивают животных при наличии показаний для этого.