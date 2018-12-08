Неизвестный бросил подожжённый фейерверк в салон кроссовера в Екатеринбурге
Сегодня, 09:00ОбществоФото: Скриншот из видео «Инцидент Екатеринбург»/ vk.com/incekb
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На одной из улиц уральской столицы неизвестный мужчина разбил боковое стекло припаркованной возле торгового центра иномарки и бросил в салон зажжённый фейерверк. Происходило действие на глазах у очевидцев, который сняли случай на видео.
Сюжеты: Екатеринбург
В ночь с 6 на 7 декабря напротив «Парк Хауса» на улице Учителей, 8 проходившие люди стали очевидцами того, как неизвестный сломал стекло в кроссовере RAV4 и бросил внутрь фейерверк. После, по информации прохожих, злоумышленник бросился бежать через дворы в сторону улицы Сулимова.
Видео
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Видео: Сообщество «Инцидент Екатеринбург», vk.com/incekb
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые зафиксировали повреждения стекла и следы открытого пламени в салоне. Владелец иномарки обратился в полицию с заявлением, сообщает «Областная газета».
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