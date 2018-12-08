Неизвестный бросил подожжённый фейерверк в салон кроссовера в Екатеринбурге

В ночь с 6 на 7 декабря напротив «Парк Хауса» на улице Учителей, 8 проходившие люди стали очевидцами того, как неизвестный сломал стекло в кроссовере RAV4 и бросил внутрь фейерверк. После, по информации прохожих, злоумышленник бросился бежать через дворы в сторону улицы Сулимова.