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Неизвестный бросил подожжённый фейерверк в салон кроссовера в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неизвестный бросил подожжённый фейерверк в салон кроссовера в Екатеринбурге

Сегодня, 09:00ОбществоФото: Скриншот из видео «Инцидент Екатеринбург»/ vk.com/incekb
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