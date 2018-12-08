Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Образец 1993 года: введение новых стандартов госномеров в РФ может быть отложено
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Car 1245780 960 720

Образец 1993 года: введение новых стандартов госномеров в РФ может быть отложено

Сегодня, 20:08ОбществоФото: pixabay.com
Читайте
также
Сказка, старообрядцы и хищные города. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Рейтинг предприятий АПК Свердловской области: 53 млрд выручки при нарушениях, штрафах
Хорошо ли летать в Нижнем Тагиле?
Читайте также
Cиндром профессионального эмоционального выгорания: как его предупредить
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина