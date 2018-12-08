Образец 1993 года: введение новых стандартов госномеров в РФ может быть отложено

Представители ГИБДД предложили отсрочить введение новых требований к номерам транспортных средств. Аргументировала автоинспекция свое предложение тем, что нововведения могут затратить много средств из федерального бюджета.

Напомним, что согласно новому стандарту, будет изменена форма и размер госномеров автомобилей и мотоциклов. Помимо этого, отдельные номера появятся для мопедов, спортивных машин и ретроавтомобилей. Изменениям не подвергнуться уже зарегистрированные транспортные средства. В настоящее время действует стандарт 1993 года.

Планируется также вставка в госномера авто и мотоциклов чипов, которые смогут облегчить работу спецслужб при нахождении угнанного транспортного средства. Также новшество поможет выявлять и привлекать к ответственности нарушителей ПДД, об этом сказал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников.