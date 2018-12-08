Обвиняемые в пытках полицейские из Нижнего Тагила ославлены под арестом на 4 месяца

Суд оставил под арестом двух полицейских, задержанных по подозрению в избиении Максима Червоткина. Подозреваемые проведут под стражей еще четыре месяца. За это время следователями будут опрошены 14 сотрудников правоохранительных органов, и проведено несколько очных ставок.

Как пишет ИА «Все новости», иные меры пресечения не были избраны судьей, поскольку подозреваемые могут повлиять на ход расследования дела, так как до сих пор являются действующими полицейскими.

Максим Червоткин и его супруга удовлетворены решением суда.