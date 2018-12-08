Обвиняемые в пытках полицейские из Нижнего Тагила ославлены под арестом на 4 месяца
Полицейские Анатолий Леонов и Денис Бородачев, которые обвиняются в избиении тагильчанина Максима Червоткина, оставлены под арестом до 9 апреля 2019 года.
Суд оставил под арестом двух полицейских, задержанных по подозрению в избиении Максима Червоткина. Подозреваемые проведут под стражей еще четыре месяца. За это время следователями будут опрошены 14 сотрудников правоохранительных органов, и проведено несколько очных ставок.
Как пишет ИА «Все новости», иные меры пресечения не были избраны судьей, поскольку подозреваемые могут повлиять на ход расследования дела, так как до сих пор являются действующими полицейскими.
Максим Червоткин и его супруга удовлетворены решением суда.
По делу были арестованы два сотрудника ОП №21, третий подозреваемый, Антон Лобанов, находится в розыске. В ходе следствия было установлено, что именно в ночь с 3 на 4 октября, когда Максим Червоткин был доставлен в отделение, были поврежден сервер, отвечающий за работу камер видеонаблюдения. Подозреваемым грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.
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