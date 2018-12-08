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Обвиняемые в пытках полицейские из Нижнего Тагила ославлены под арестом на 4 месяца
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Обвиняемые в пытках полицейские из Нижнего Тагила ославлены под арестом на 4 месяца

Сегодня, 12:20ОбществоФото: ИА «Все новости»
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