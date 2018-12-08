Прокуратура проверит 12-ти часовую задержку рейса в екатеринбургском «Кольцово»
Сегодня, 11:40ОбществоФото: pxhere.com
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Транспортная прокуратура Свердловской области проверит обстоятельства, из-за которых на 12 часов был задержан рейс Екатеринбург-Нячанг.
Сюжеты: Екатеринбург
Представители транспортной прокуратуры Свердловской области проверят законность задержки авиарейса Екатеринбург-Нячанг, которая произошла 6 декабря, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
Проводится проверка соблюдения прав пассажиров при задержке рейса в аэропорту «Кольцово». Будет дана оценка соблюдению авиаперевозчиком требований федеральных авиационных правил, регулирующих порядок воздушной перевозки пассажиров, грузов и багажа,сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, что 329 пассажиров, среди которых было 43 ребёнка, на протяжении 12-ти часов не могли вылететь из Екатеринбурга во Вьетнам.
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