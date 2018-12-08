Прокуратура проверит 12-ти часовую задержку рейса в екатеринбургском «Кольцово»

Проводится проверка соблюдения прав пассажиров при задержке рейса в аэропорту «Кольцово». Будет дана оценка соблюдению авиаперевозчиком требований федеральных авиационных правил, регулирующих порядок воздушной перевозки пассажиров, грузов и багажа,сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, что 329 пассажиров, среди которых было 43 ребёнка, на протяжении 12-ти часов не могли вылететь из Екатеринбурга во Вьетнам.