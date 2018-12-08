Школьники из Екатеринбурга завоевали два I места в мировом конкурсе по робототехнике

Даниил Байдерин, Вениамин Бобаков, Дмитрий Грязнов, Мирослава Чобитько, Александр Исаков под руководством педагога Леонида Байдерина представили миру двух роботов. Один их них может говорить, узнавать цвета, проявлять эмоции. Второй сконструированный учениками робот излучает свет и танцует.

На своей странице во Вконтакте тренер ребят отметил, что его ученики выложились на сто процентов. Им удалось завоевать I место в основной номинации и I место в творческом выступлении.