Школьники из Екатеринбурга завоевали два I места в мировом конкурсе по робототехнике
Обучающиеся из Екатеринбурга победили на мировом этапе конкурса по робототехнике Robocup Asia-Pacific, который проходил в Дубае. Юные уральцы завоевали сразу два первых места.
Даниил Байдерин, Вениамин Бобаков, Дмитрий Грязнов, Мирослава Чобитько, Александр Исаков под руководством педагога Леонида Байдерина представили миру двух роботов. Один их них может говорить, узнавать цвета, проявлять эмоции. Второй сконструированный учениками робот излучает свет и танцует.
На своей странице во Вконтакте тренер ребят отметил, что его ученики выложились на сто процентов. Им удалось завоевать I место в основной номинации и I место в творческом выступлении.
Екатеринбургские школьники стали первыми за 22 года проведения конкурса Robocup, кто смог завоевать сразу два первых места. Группа ребят участвовала в различных мировых этапах четыре раза. Им удалось получить III место в прошлом году в Японии, I – в Таиланде, в 2018 году II – в Италии, сообщает E1.ru.
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