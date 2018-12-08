Снос незаконных павильонов с фейерверками начался в Екатеринбурге
Сегодня, 18:25ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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Власти Екатеринбурга начали борьбу с незаконно установленными киосками с пиротехникой. Первые ларьки были убраны в Чкаловском районе.
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Перед наступлением Нового года в городе стали появляться незаконные точки, осуществляющие продажу пиротехнических изделий. Для безопасности окружающих мэрия Екатеринбурга решила освободить территорию от точек торговли, которые установлены незаконно.
Убрали временные помещения с улиц Щербакова, 4; Щорса, 29, сообщает «Областная газета».
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