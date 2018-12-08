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Свердловская прокуратура потребовала отстранить руководство столовой «Золушка»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская прокуратура потребовала отстранить руководство столовой «Золушка»

Сегодня, 10:20ОбществоФото: prokurat-so.ru
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