Свердловская прокуратура потребовала отстранить руководство столовой «Золушка»
Руководство скандально известной столовой «Золушка» в Екатеринбурге может быть отстранено от занимаемых должностей на время проведения следственных действий. Соответствующие ходатайство подали представители областной прокуратуры.
Представители надзорного органа полагают, что руководители МУП «Золушка», которые находятся под следствием в деле о мошенничестве, не должны исполнять служебные обязанности и взаимодействовать со счетами и финансовыми средствами. Свердловская прокуратура направила ходатайство об отстранении руководства столовой, сообщает Znak.com.
Пока акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении,прокомментировал ситуацию начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции Владимир Курочкин.
Напомним, в отношении МУП «Золушка» и его руководителей возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 и по части 1 статьи 285 УК РФ. В частности, организация обвиняется в продаже продукции для школьных столовых по завышенным ценам, использовании просроченных товаров и недовесе.
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