Свердловская прокуратура потребовала отстранить руководство столовой «Золушка»

Представители надзорного органа полагают, что руководители МУП «Золушка», которые находятся под следствием в деле о мошенничестве, не должны исполнять служебные обязанности и взаимодействовать со счетами и финансовыми средствами. Свердловская прокуратура направила ходатайство об отстранении руководства столовой, сообщает Znak.com.

Пока акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении,прокомментировал ситуацию начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции Владимир Курочкин.