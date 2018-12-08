Выбор оператора по вывозу ТБО может быть проверен УФАС по обращению тагильчан

Региональным оператором по вывозу ТБО стала компания «Рифей», которая предложила самые высокие тарифы на вывоз и утилизацию мусора. Общественник Никита Чапурин направил запрос в УФАС с требованием провести проверку законности выбора оператора на предмет сговора организаторов конкурсной процедуры и ООО «Компания «Рифей».