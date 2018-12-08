Выбор оператора по вывозу ТБО может быть проверен УФАС по обращению тагильчан
Сегодня, 12:36ОбществоФото: pxhere.com
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Жители Нижнего Тагила могут написать обращение в УФАС Свердловской области от своего имени с требованием провести проверку законности процедуры определения регионального оператора по утилизации ТБО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Региональным оператором по вывозу ТБО стала компания «Рифей», которая предложила самые высокие тарифы на вывоз и утилизацию мусора. Общественник Никита Чапурин направил запрос в УФАС с требованием провести проверку законности выбора оператора на предмет сговора организаторов конкурсной процедуры и ООО «Компания «Рифей».
По словам общественника, подобный запрос может отправить любой тагильчанин.
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