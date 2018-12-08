Взломавшие базу данных екатеринбургского Кольцово хакеры предстанут пред судом

Генеральная прокуратура РФ предала в екатеринбургский суд дело хакеров, которые объединились в банду и похитили более 1,2 млрд.

В декабре 2015 года хакеры, которые проживали в разных городах России, запустили в интернете вирус, благодаря действию которого смогли получить доступ к базе данных аэропорта в Екатеринбурге и к компьютерным сетям нескольких коммерческих организаций.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, всего перед судом предстанет 21 человек.