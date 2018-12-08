Взломавшие базу данных екатеринбургского Кольцово хакеры предстанут пред судом
Сегодня, 13:30ОбществоФото: pxhere.com
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Суд рассмотрит дело банды хакеров, которые взломали базу данных аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, и украли со счетов нескольких компаний и банков более 1,2 млрд рублей. Перед судом предстанет 21 участник банды.
Сюжеты: Екатеринбург
Генеральная прокуратура РФ предала в екатеринбургский суд дело хакеров, которые объединились в банду и похитили более 1,2 млрд.
В декабре 2015 года хакеры, которые проживали в разных городах России, запустили в интернете вирус, благодаря действию которого смогли получить доступ к базе данных аэропорта в Екатеринбурге и к компьютерным сетям нескольких коммерческих организаций.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, всего перед судом предстанет 21 человек.
Один из фигурантов дела – Игорь Маковкин – заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и был приговорен к 2,5 годам лишения свободы.
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