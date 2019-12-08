Итоги недели: чистка асфальта лопатами, летающие лыжники и тагильские библиотеки

В минувшую пятницу мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на аппаратном совещании раскритиковал работу дорожных служб. По словам мэра, сотрудники МУП «Тагилдорстрой» чистили асфальт, на котором не было снега.

Не дай Бог, вы ещё раз поедете чистить лопатой сухой асфальт, забудьте, хватит народ смешить,заявил градоначальник.

Мэр Нижнего Тагила назвал показухой работу дорожников за чистку асфальта лопатами

В выходные в Нижнем Тагиле проходят этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. На гору Долгую приехали спортсмены из 15 стран мира. 7 декабря по итогам соревновательного дня победил японец Юкея Сато, набрав 251,6 очков.

Японец Юкея Сато стал первым на Кубке мира среди летающих лыжников в Нижнем Тагиле

В воскресенье активисты партии «Яблоко» провели в Нижнем Тагиле пикет-сбор подписей против ввоза в Свердловскую область 600 тонн обеднённого гексафторида урана из Германии. За час им удалось собрать порядка 30 подписей. Обращение будет направлено губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и гендиректору ГК «Росатом» Алексею Лихачеву.

В Нижнем Тагиле активисты провели пикет против ввоза урановых хвостов из Германии

Об экологических проблемах также на неделе говорил активист Андрей Волегов. К слову, о митингах он тоже кое-что рассказал.

«Чтобы проводить митинги, надо иметь чёткое представление о проблеме»

В пригороде Нижнего Тагила закрывается частный зоопарк «Гринпол». Тагильчане эмоционально восприняли данную новость и пытаются сохранить зоопарк. В интернете даже была создана петиция в адрес местных и региональных властей. Почему «Гринпол» закрывается, TagilCity.ru в интервью рассказала сама владелица Оксана Полякова.

«Зверей люблю, людей — выборочно»

На минувшей неделе корреспондент TagilCity.ru подготовил материал о городских библиотеках. А вы знали, что за год Центральную городскую библиотеку посетили почти 100 тысяч человек? И большинство из них пришли туда не за книгами. Зачем тагильчане ходят в библиотеки?