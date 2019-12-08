Тагильские болельщики поддержали летающего лыжника из Норвегии, который болеет раком
Две болельщицы из Нижнего Тагила пришли на этап Кубка мира по прыжкам с трамплина с плакатом, где были написаны слова поддержки в адрес норвежского спортсмена Бьёрна Эйнара Ромёрена, которому в недавнем времени диагностировали рак.
38-летний Ромёрен является экс-обладателем мирового рекорда по полётам на лыжах. Весной 2019 года врачи нашли у норвежца рак. Сейчас он проходит лечение в одной из клиник Осло.
Как рассказала TagilCity.ru Юлия Степанова, одна из девушек, держащих плакат, идея акции принадлежат организаторам соревнований. Болельщики с таким плакатом появляются на каждом этапе Кубка мира. Надпись на баннере переводится как «Поправляйся скорее, Ромёрен».
Я, к сожалению, не застала Бьёрна на соревнованиях в Нижнем Тагиле, он уже к тому времени завершил карьеру. Следили за его жизнью в соцсетях: Бьёрн прекрасный семьянин, постоянно публикует фотографии с супругой, детьми. Когда он сообщил о своём диагнозе все были в шоке. В новом сезоне организаторы соревнований, так называемая skijumping family, — наша прыжковая семья, решили сделать акцию в поддержку экс-спортсмена: на каждом этапе Кубка мира появляются болельщики с такими плакатами. Когда нам предложили в ней поучаствовать, чтобы попасть на экраны Евроспорта с таким важным посланием, мы, конечно, согласились. Я уверена, он увидит это!сообщила девушка.
Бьёрн Эйнар Ромёрен впервые выступил на Кубке мира в 2001 году. Из 264 стартов, он 15 раз становился победителем и 39 раз — призером. Вершиной его карьеры стал мировой рекорд, установленный в Словении. Тогда Ромёрен выиграл у финна Янне Ахонена, долетев до отметки 239 метров. Рекорд норвежского спортсмена никто не мог побить в течение шести сезонов.