Тагильские болельщики поддержали летающего лыжника из Норвегии, который болеет раком

Я, к сожалению, не застала Бьёрна на соревнованиях в Нижнем Тагиле, он уже к тому времени завершил карьеру. Следили за его жизнью в соцсетях: Бьёрн прекрасный семьянин, постоянно публикует фотографии с супругой, детьми. Когда он сообщил о своём диагнозе все были в шоке. В новом сезоне организаторы соревнований, так называемая skijumping family, — наша прыжковая семья, решили сделать акцию в поддержку экс-спортсмена: на каждом этапе Кубка мира появляются болельщики с такими плакатами. Когда нам предложили в ней поучаствовать, чтобы попасть на экраны Евроспорта с таким важным посланием, мы, конечно, согласились. Я уверена, он увидит это!сообщила девушка.