В Нижнем Тагиле активисты провели пикет против ввоза урановых хвостов из Германии

У нас все согласовано с администрацией и полицией. Мы хотим объяснений, зачем эти отходы ввозят в область. Они же очень токсичные. Это все везут из Германии, там они считаются отходами, а у нас говорят, что это сырье. Сыр из Европы ввозить нельзя, а урановые отходы можно,рассказал TagilCity.ru организатор пикета Максим Игошин.

По данным активистов, в город Новоуральск будут ввезены 600 тонн обеднённого гексафторида урана из Германии, что было расценено экологическими активистами, как один из способов захоронения урановых отходов на территории Свердловской области.

Поставить свою подпись и поддержать активистов приходил также лидер общественного движения «Сила Урала» Дмитрий Есин.

По словам Максима Игошина, подобная акция протеста проходила в 25 городах области.

Обращение активистов Фото: tagilcity.ru