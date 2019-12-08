В Нижнем Тагиле активисты провели пикет против ввоза урановых хвостов из Германии
8 декабря в Нижнем Тагиле активисты партии «Яблоко» провели пикет-сбор подписей против ввоза в Свердловскую область 600 тонн обеднённого гексафторида урана из Германии. За час активистам удалось собрать порядка 30 подписей, сообщает корреспондент TagilCity.ru.
У нас все согласовано с администрацией и полицией. Мы хотим объяснений, зачем эти отходы ввозят в область. Они же очень токсичные. Это все везут из Германии, там они считаются отходами, а у нас говорят, что это сырье. Сыр из Европы ввозить нельзя, а урановые отходы можно,рассказал TagilCity.ru организатор пикета Максим Игошин.
По данным активистов, в город Новоуральск будут ввезены 600 тонн обеднённого гексафторида урана из Германии, что было расценено экологическими активистами, как один из способов захоронения урановых отходов на территории Свердловской области.
Поставить свою подпись и поддержать активистов приходил также лидер общественного движения «Сила Урала» Дмитрий Есин.
По словам Максима Игошина, подобная акция протеста проходила в 25 городах области.
Напомним, по данным Greenpeace Russia, 9 декабря в Россию из Германии отправят поезд с урановыми хвостами. Первая партия радиоактивных отходов уже прибыла в Санкт-Петербург и оттуда отправилась в Новоуральск. Дата прибытия в Свердловскую область не сообщается. На прошлой неделе Росатом прокомментировал ситуацию со ввозом в Россию урановых хвостов. Сообщается, что, согласно законодательству, отвальный гексафторид урана (ОГФУ) не является радиоактивными отходами, потому что подлежит использованию в качестве сырья для обогащения и изготовления урановой продукции.