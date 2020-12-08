Американский режиссер Оливер Стоун приехал в Екатеринбург для съемок

Он намеревается провести закрытые съемки на производственной площадке Белоярской атомной станции, пишут «Европейско-азиатские новости».
Стоун числится в числе участников международной конференции NEXT 75, которая посвящена глобальным проблемам на Земле. Мероприятие проводит госкорпорация Росатом, оно состоится через неделю в Сочи.
В числе участников значатся известные общественники и ученые: представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, лауреат Нобелевской премии мира профессор Рае Квонг, доктор экологии Ратгерского университета из США Карл Сафина и другие.
Конференция посвящена празднованию 75-летия атомной промышленности России.