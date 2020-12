Американский режиссер Оливер Стоун приехал в Екатеринбург для съемок

Стала известна причина визита в Екатеринбург американского кинорежиссера Оливера Стоуна.

Он намеревается провести закрытые съемки на производственной площадке Белоярской атомной станции, пишут «Европейско-азиатские новости». Стоун числится в числе участников международной конференции NEXT 75, которая посвящена глобальным проблемам на Земле. Мероприятие проводит госкорпорация Росатом, оно состоится через неделю в Сочи. В числе участников значатся известные общественники и ученые: представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, лауреат Нобелевской премии мира профессор Рае Квонг, доктор экологии Ратгерского университета из США Карл Сафина и другие. Конференция посвящена празднованию 75-летия атомной промышленности России.

