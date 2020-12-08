Бесплатные лекарства и мусоросортировочный комплекс. Итоги дня в Свердловской области

Некоторые жители Нижнего Тагила столкнулись не только с невыдачей бесплатных препаратов, но также и с диагностированием инфекции. Многие собеседники редакции рассказали о том, что время ожидания приема в поликлиниках Нижнего Тагила составляет по три-пять часов, при этом в очереди находятся как люди с подтвержденным положительным тестом на COVID-19, так и люди с другими заболеваниями. При этом, жители Нижнего Тагила тратят немалые суммы денег для лечения инфекции. Пациенты, которым назначено амбулаторное лечение, сообщают о сложностях с приобретением выписанных препаратов, так как лекарства отсутствуют в аптеках. Также выяснилось, что бесплатные препараты положены не всем. Они выдаются амбулаторным пациентам не только с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавируса, но и с подозрением на инфекцию.