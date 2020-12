Бесплатные лекарства и мусоросортировочный комплекс. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях за 8 декабря в Свердловской области.

Под Екатеринбургом в 2021 году построят полигон, а также мусоросортировочный комплекс за 11,7 миллиарда рублей. Объекты появятся в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость мусоросортировочного комплекса оценивается в 9,1 миллиарда рублей, он будет перерабатывать 700 тысяч тонн отходов в год. Полигон ТКО обойдется в 2,6 миллиарда рублей, его мощность будет составлять 660 тысяч тонн в год. Цены на оба объекта рассчитаны на период строительства с 2021 по 2025 год. Между тем, до сих пор не определили компании, которые их построят, а также не ясно место их расположения. Под Екатеринбургом построят завод по переработке мусора за 11,7 млрд рублей В Нижнем Тагиле после совершения ДТП был задержан пьяный подполковник юстиции. Происшествие случилось вечером на Вагонке 4 декабря. Водителя задержали участники дорожного движения и передали его сотрудникам ГИБДД. За рулем оказался оказался ВРИО начальника следствия 17 отдела МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник юстиции Иванов. При освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения содержание этилового спирта составило 1,8 промилле. Теперь сотруднику грозит увольнение по отрицательным мотивам. В Нижнем Тагиле пьяный подполковник юстиции пытался скрыться после совершения ДТП Некоторые жители Нижнего Тагила столкнулись не только с невыдачей бесплатных препаратов, но также и с диагностированием инфекции. Многие собеседники редакции рассказали о том, что время ожидания приема в поликлиниках Нижнего Тагила составляет по три-пять часов, при этом в очереди находятся как люди с подтвержденным положительным тестом на COVID-19, так и люди с другими заболеваниями. При этом, жители Нижнего Тагила тратят немалые суммы денег для лечения инфекции. Пациенты, которым назначено амбулаторное лечение, сообщают о сложностях с приобретением выписанных препаратов, так как лекарства отсутствуют в аптеках. Также выяснилось, что бесплатные препараты положены не всем. Они выдаются амбулаторным пациентам не только с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавируса, но и с подозрением на инфекцию. Лекарства от коронавируса в Нижнем Тагиле: ждать бесплатные или покупать? Водители станции скорой помощи Нижнего Тагила сняли видео про свой автопарк. Это было сделано для того, чтобы опровергнуть заявление о необходимости перехода на аутсорсинг из-за изношенных автомобилей. Они заявляют, что 80% автомобилей находится в идеальном состоянии. Из 38 машин в автопарке осталось только восемь старых, они должны быть заменены в следующем году. Видео записали после того, как в пабликах появились статьи об изношенности автопарка. При этом один из водителей скорой помощи рассказал, что он ездит на машине, произведенной в конце 2017 года. Он отметил, что на нет гнили, которую показали на единственной машине, которая идет под списание. Водители тагильской скорой опровергли необходимость аутсорсинга из-за изношенных авто

