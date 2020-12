Бидонько обвинил буддистов в нарушении соглашения с ЕВРАЗом по горе в Качканаре

Власти Свердловской области направили вице-губернатора Сергея Бидонько в Качканар для решения конфликта с буддистами, которые отказываются покидать гору. Там начали разработку месторождения титаномагнетитовых руд.

7 декабря с рабочим визитом Бидонько посетил Нижнетуринский и Качканарский городские округа, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Вице-губернатор ознакомился с ходом работ по освоению Собственно-Качканарского месторождения предприятием ЕВРАЗ КГОК, встретился с жителями Качканара и с представителями буддистской общины «Шедруб Линг». По его словам, для решения сложившейся ситуации было сделано очень много. Всех всё устраивает, всё подписано и необходимо только выполнять. Мы очень надеемся на то, что здравый смысл возобладает,заявил вице-губернатор. До начала разработки месторождения между правительством региона, ЕВРАЗом и буддистами было подписано специальное соглашение. Члены общины должны были освободить территорию на горе Качканар до 1 ноября 2020 года, она находится в зоне взрывных работ. Им выделили землю, отремонтировали дорогу к новому месту жительства и выделили 26 миллионов рублей благотворительной помощи. Но буддисты до сих пор не покинули территорию. Бидонько также пообщался с главой общины Михаилом Санниковым, который попросил организовать встречу с представителями ЕВРАЗа. Санников хочет, чтобы люди находились в храме даже во время проведения взрывных работ. Но это невозможно, потому что противоречит требованиям безопасности. Вице-губернатор пояснил, что несмотря на подписанное соглашение, буддисты выдвигают новые требования. Мы считаем, что общине созданы комфортные условия для переезда и существования. Для нас будет однозначным приоритетом развитие предприятия, а соответственно развитие всего города,отметил Бидонько. Photo: департамент информполитики региона В ближайшие дни диалог с членами буддийской общины будет продолжен. В интернете появилась петиция против буддисткой общины на горе Качканар Напомним, жители Качканара создали петицию на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с требованием освобождения горы буддистами.

Related news: В интернете появилась петиция против буддисткой общины на горе Качканар

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter