Бидонько обвинил буддистов в нарушении соглашения с ЕВРАЗом по горе в Качканаре

Бидонько обвинил буддистов в нарушении соглашения с ЕВРАЗом по горе в Качканаре

Сегодня, 15:12ОбществоPhoto: департамент информполитики региона
Власти Свердловской области направили вице-губернатора Сергея Бидонько в Качканар для решения конфликта с буддистами, которые отказываются покидать гору. Там начали разработку месторождения титаномагнетитовых руд.

7 декабря с рабочим визитом Бидонько посетил Нижнетуринский и Качканарский городские округа, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Вице-губернатор ознакомился с ходом работ по освоению Собственно-Качканарского месторождения предприятием ЕВРАЗ КГОК, встретился с жителями Качканара и с представителями буддистской общины «Шедруб Линг».

По его словам, для решения сложившейся ситуации было сделано очень много.

Всех всё устраивает, всё подписано и необходимо только выполнять. Мы очень надеемся на то, что здравый смысл возобладает,заявил вице-губернатор.

До начала разработки месторождения между правительством региона, ЕВРАЗом и буддистами было подписано специальное соглашение. Члены общины должны были освободить территорию на горе Качканар до 1 ноября 2020 года, она находится в зоне взрывных работ.

Им выделили землю, отремонтировали дорогу к новому месту жительства и выделили 26 миллионов рублей благотворительной помощи. Но буддисты до сих пор не покинули территорию.

Бидонько также пообщался с главой общины Михаилом Санниковым, который попросил организовать встречу с представителями ЕВРАЗа. Санников хочет, чтобы люди находились в храме даже во время проведения взрывных работ. Но это невозможно, потому что противоречит требованиям безопасности.

Вице-губернатор пояснил, что несмотря на подписанное соглашение, буддисты выдвигают новые требования.

Мы считаем, что общине созданы комфортные условия для переезда и существования. Для нас будет однозначным приоритетом развитие предприятия, а соответственно развитие всего города,отметил Бидонько.

Photo:департамент информполитики региона

В ближайшие дни диалог с членами буддийской общины будет продолжен.

Напомним, жители Качканара создали петицию на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с требованием освобождения горы буддистами.

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