Более двухсот тысяч уральцев не могут выехать за границу из-за долгов

Более двухсот тысяч уральцев не могут выехать за границу из-за долгов

Сегодня, 11:52ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
С начала 2020 года более 200 тысяч жителей Свердловской области получили запрет на выезд за пределы страны.

Это на 81 тысячу человек больше, чем было в прошлом году, сообщает пресс-служба ФССП по Свердловской области. Общая сумма задолженности составляет более 39,5 миллиарда рублей.

Более четырех тысяч постановления вынесены по долгам за ЖКХ. Сумма по ним составляет свыше двух миллиардов рублей. Также 57 тысяч свердловчан задолжали по кредитам более 15 миллиардов рублей. Долги по алиментным платежам превысили четыре миллиарда рублей.

Ограничение на выезд за границу начинает действовать при наличии долга свыше 30 тысяч рублей. Однако если в течение двух месяцев долг не начинает погашаться, то ограничение может выноситься и с суммы в 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что ждать возобновления аваиасообщения из Кольцово не стоит. Именно потому приходится бортам делать остановки в аэропортах, откуда разрешается перелет за границу.

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