«Будем дорабатывать»: замглавы Екатеринбурга рассказала про звонки на номер 122

Заместитель мэра Екатеринбурга по социальной политике Екатерина Сибирцева рассказала о текущей ситуации и планах на будущее по горячей линии с номером 122.

Ежедневно проверяю, как обстоят дела с очередью. Пиковая нагрузка — это утренние часы, с 8.00 до 12.00. Я совершала проверочный вызов около 10.00. В одном случае была 63-ей на линии, в другом — 65-ой. При таком наплыве звонков ожидание составляет около четверти часа. Тем не менее, вызов в любом случае будет принят и передан в медицинское учреждение, передает E1 слова Сибирцевой. Вице-мэр отметила, что все звонки фиксируются и будут обработаны. Однако следует понимать, что информация доводится до поликлиник и больниц не сразу. Это делается дважды в день. Поэтому, обратившимся следует быть готовыми к ожиданию. В одних случаях врач придет только через несколько часов, в других - на следующий день. Если медик не может подойти, или это нецелесообразно при слабых симптомах, то в любом случае свяжется с заболевшим. Екатерина Сибирцева сообщила, что такая ситуация является нормальной для текущего уровня заболеваемости. Система работает только неделю и постоянно улучшается. Будем дорабатывать, увеличивать количество операторов, говорит замглавы Екатеринбурга. Отмечается, что звонок на линию 122 является гарантией, что вызов врача нигде не потеряется. Система регистрации постоянно улучшается. Напомним, единая круглосуточная линия 122 в Свердловской области начала работать с 3 декабря. Жителям Екатеринбурга консультацию оказывают специалисты единой регистратуры, а звонящим из других городов — представители Минздрава. В Свердловской области заработает единая круглосуточная телефонная линия по COVID-19

