«Будем дорабатывать»: замглавы Екатеринбурга рассказала про звонки на номер 122

Вице-мэр отметила, что все звонки фиксируются и будут обработаны. Однако следует понимать, что информация доводится до поликлиник и больниц не сразу. Это делается дважды в день. Поэтому, обратившимся следует быть готовыми к ожиданию. В одних случаях врач придет только через несколько часов, в других - на следующий день. Если медик не может подойти, или это нецелесообразно при слабых симптомах, то в любом случае свяжется с заболевшим.