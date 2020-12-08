Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли бюджет на 2021 год

Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли бюджет на 2021 год

Сегодня, 12:47ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области депутаты Заксобрания приняли проект бюджета региона на 2021 год, а также плановый период 2022 и 2023 годов.

Документ рассмотрели сразу во втором и третьем чтениях, пишет «Областная газета».

После принятия проекта в первом чтении в него внесли 16 поправок. Они были связаны с направлением средств из федерального бюджета в сумме 19,1 млрд рублей. Из них четыре миллиарда рублей предназначены на выплаты на детей от трех до семи лет, 2,9 млрд рублей — на программу модернизации здравоохранения региона. 2,2 млрд рублей направят на выплату в случае рождения третьего или последующих детей по достижению трёх лет. Два с половиной миллиарда рублей предоставит фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В 2021 году доходы казны Свердловской области должны составить 278,2 млрд рублей, расходы — 318,8 млрд рублей.

Напомним, 24 ноября жители Нижнего Тагила на публичных слушаниях одобрили проект бюджета мэрии на 2021 год. Доходы должны составить 15,57 миллиардов рублей.

Related news:
Свердловская областьдепутатыобластной бюджет
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы