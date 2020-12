Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли бюджет на 2021 год

В Свердловской области депутаты Заксобрания приняли проект бюджета региона на 2021 год, а также плановый период 2022 и 2023 годов.

Документ рассмотрели сразу во втором и третьем чтениях, пишет «Областная газета». После принятия проекта в первом чтении в него внесли 16 поправок. Они были связаны с направлением средств из федерального бюджета в сумме 19,1 млрд рублей. Из них четыре миллиарда рублей предназначены на выплаты на детей от трех до семи лет, 2,9 млрд рублей — на программу модернизации здравоохранения региона. 2,2 млрд рублей направят на выплату в случае рождения третьего или последующих детей по достижению трёх лет. Два с половиной миллиарда рублей предоставит фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В 2021 году доходы казны Свердловской области должны составить 278,2 млрд рублей, расходы — 318,8 млрд рублей. Напомним, 24 ноября жители Нижнего Тагила на публичных слушаниях одобрили проект бюджета мэрии на 2021 год. Доходы должны составить 15,57 миллиардов рублей. Тагильчане одобрили проект бюджета мэрии на 2021 год

