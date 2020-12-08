Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли бюджет на 2021 год

После принятия проекта в первом чтении в него внесли 16 поправок. Они были связаны с направлением средств из федерального бюджета в сумме 19,1 млрд рублей. Из них четыре миллиарда рублей предназначены на выплаты на детей от трех до семи лет, 2,9 млрд рублей — на программу модернизации здравоохранения региона. 2,2 млрд рублей направят на выплату в случае рождения третьего или последующих детей по достижению трёх лет. Два с половиной миллиарда рублей предоставит фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.