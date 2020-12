Екатеринбургские рестораторы попросили Куйвашева продлить время работы баров

Рестораторы из Екатеринбурга попросили губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева продлить работу заведений общепита на два часа.

После того, как власти отвергли идею с вводом QR-кодов, они предложили продлить работу заведений общепита на два часа. Предприниматели считают, что это будет серьезной поддержкой для бизнеса. Ресторатор Евгений Кексин рассказал, что в Татарстане и Башкирии власти пошли на уступки. Он пояснил, что работа до часу ночи сильно помогла бы кафе и барам. Речь идет не об увеличении количества гостей в заведениях, просто те, кто пришел, смогут подольше посидеть и потратить больше денег. Так мы сможем хоть немного заработать: заплатить аренду и зарплаты,сообщил Кексин Е1. Сейчас эту идею обсуждают в ресторанном сообществе. Для отрасли декабрь всегда был одним из самых прибыльных месяцев. Сейчас из-за обязанности закрытия в 23.00 рестораны и бары остались практически без заказов на период корпоративов и новогоднюю ночь. Совладелец бара «Самоцвет» Артем Зверев пояснил, что средний чек упал из-за того, что посетители находятся в ресторанах меньше времени. Общепит на корпоративах зарабатывал жирок до весны, ведь в январе и феврале всегда выручка на спад идет. Экономическая модель сломана, а внятной замены нет,говорит Зверев. По словам руководителей, особенно страдают официанты и бармены. Многие из них ищут работу в других сферах. Продление времени работы обеспечит десять дополнительных часов в неделю. По мнению предпринимателей, этого будет достаточно, чтобы получать приемлемый доход. Напомним, в конце ноября рестораторы из Екатеринбурга обратились к Куйвашеву с просьбой о помощи. Рестораторы Свердловской области попросили помощи у губернатора

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter