Экс-глава Свердловского облизбиркома рискует потерять имущество за долги перед банком

На Урале бывший глава Свердловского облизибркома Владимир Мостовщиков рискует лишиться своего имущества из-за долгов, накопленных перед Сбербанком. Данные содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Финансовый управляющий Мостовщикова направил ходатайство в Свердловский арбитражный суд о признании экс-главы облизбиркома банкротом и старте процедуры реализации имущества. Данное ходатайство финуправляющий сделал по результатам собрания кредиторов, прошедшего в ноябре. Там Владимир Мостовщиков выступил с проектом плана реструктуризации долгов, но в результате проект решили не рассматривать и не утверждать мировое соглашение. После этого участники собрания обратились в суд с целью признания бывшего главы облизбиркома банкротом. Напомним, в феврале 2010 года Сбербанк, а также Владимир и Кирилл Мостовщиков (отец и сын были созаемщиками) заключили договор, согласно которому банк предоставил им кредит суммой в 12 миллионов рублей на строительство дома. В 2013 году был заключен еще один договор с Владимиром Мостовщиком. Требования касались первого займа. Поручителем по кредиту стала бывшая супруга главы облизбиркома. В качестве обеспечения был заключен договор ипотеки с залогом земельного участка площадью в три тысячи квадратных километров и незавершенного строительства дома площадью 384,3 квадратных метра. В декабре 2018 года требования Сбербанка были удовлетворены. В рамках солидарного взыскания задолженности и обращения взыскания на заложенное имущество часть долга была погашена. В результате разбирательства в свердловском арбитраже Мостовщиков выступил против банкротства, сделав заявление, что у него хватает имущества и доходов для погашения долга. Суд, тем не менее, встал на сторону банка, так как задолженность погашается с нарушением графика. Экс-глава облизбиркома отказали в отмене решения о его банкротстве

