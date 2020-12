ЕР предложила оплачивать больничные в размере не ниже МРОТ бессрочно

Партия «Единая Россия» инициировала поправки в закон, которые бессрочно продлевают действие нормы, приравнивающей размер больничных к уровню МРОТ.

Как отметил первый замглавы фракции ЕР в Госдуме, соавтор законопроекта Андрей Исаев, эта мера важна для специалистов с небольшим стажем, у которых больничные могут быть значительно ниже МРОТ. Такую поддержку люди встретили благосклонно, поэтому в партии задумались над ее продлением, пишет nashgorod.ru. Также поправки предусматривают выплаты больничных напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), а не из кармана работодателя. Теперь сотрудники получают гарантию выплаты больничных и других пособий, несмотря на финансовое положение работодателя. «Теперь работники гарантированно получат причитающиеся им выплаты, даже если компания или учреждение, где они трудятся, не смогут выплачивать их сами», — рассказал секретарь генсовета «Единой России», соавтор законопроекта Андрей Турчак. Согласно проекту бюджета, на реализацию данной нормы в следующие два года предусмотрены 23 млрд рублей. Помимо этого, в партии предложили запретить снижать уровень МРОТ и прожиточный минимум ниже прошлогодних показателей. Как сообщается на сайте ER.ru, российский парламент уже принял некоторые другие инициативы “Единой России”, среди них возможность получать технические средства реабилитации по месту жительства и возможность получать допобразование в декрете. Также с 2021 года начнет действовать новый закон ЕР, защищающий права сотрудников на удаленке. Председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин отметил своевременность таких изменений в период пандемии коронавируса. «Изменения в части выплат по больничным листам касаются без преувеличений, каждого человека. То, что партия предлагает сделать выплаты не ниже МРОТ, позволит материально поддержать граждан в период болезни. Сейчас, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, значительно увеличилось количество случаев временной нетрудоспособности, во время которой люди теряют свой заработок по месту работы. Поэтому такая компенсация утраченного заработка, безусловно, должна быть не ниже минимального размера», - сообщил он.

