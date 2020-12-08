ЕР предложила оплачивать больничные в размере не ниже МРОТ бессрочно

«Изменения в части выплат по больничным листам касаются без преувеличений, каждого человека. То, что партия предлагает сделать выплаты не ниже МРОТ, позволит материально поддержать граждан в период болезни. Сейчас, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, значительно увеличилось количество случаев временной нетрудоспособности, во время которой люди теряют свой заработок по месту работы. Поэтому такая компенсация утраченного заработка, безусловно, должна быть не ниже минимального размера», - сообщил он.