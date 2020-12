Главный врач ГКБ № 40 Александр Прудников получил награду от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «За выдающиеся заслуги в сфере здравоохранения».

С начала пандемии коронавируса больница № 40 стала одним из главных «ковидных» госпиталей региона. На данный момент там развернуто 1065 коек для пациентов с инфекцией и работает четыре реанимационных отделения. Большинство политиков, которые заболевают коронавирусом отправляются именно туда. Там же проходил лечение родственник министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

