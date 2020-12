Екатеринбургский уличный художник Тимофей Радя по итогам голосования на сайте журнала Forbes получил звание флагмана российского стрит-арта.

Вместе с ним за звание «Человека года — 2020» в сфере культуры соревнуются Моргенштерн, режиссер Кирилл Серебренников, Марина Лошак, Максим Галкин и Чулпан Хаматова. Лидером голосования с большим отрывом на данный момент является журналист Юрий Дудь. Голосование будет длиться до 14 декабря. Напомним, ранее Тима Радя провел акцию, в которой сжег «Будущее». Современный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя сжег «будущее»

