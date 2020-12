Михаил Дегтярев попробовал себя в роли оператора горячей линии по ковиду

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев провел инспекцию в кол-центре по коронавирусу COVID-19.

Врио губернатора сам принял несколько звонков в качестве оператора горячей линии. Михаил Дегтярев рассказал местной жительнице о состоянии ее родственников, проходящих курс лечения. Об этом пишет transsibinfo.com. Глава Хабаровского края сообщил девушке, что ее отец переведен из реанимации в общую палату. Медики оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести. Пациенту проводят все нужные процедуры. Он получает необходимые медицинские препараты. Мать звонившей тоже чувствует себя лучше. Пациентке оказывают помощь в соответствии с протоколами лечения. Надо сказать, что звонившая девушка так и не поняла, кто ей отвечал спокойным, хорошо поставленным голосом. Для Михаила Дегтярева работа в кол-центре оказалась отличной возможностью изнутри изучить особенности работы персонала единого номера 122. В Хабаровском крае горячую линию по китайской коронавирусной инфекции запустили 28 октября. На данный момент в кол-центре Единой дежурно-диспетчерской службы регионального правительства работают шесть сотрудников, один из них — врач. На медика переводят те обращения, где надо дать первичную консультацию по вопросам лечения проявлений респираторного заболевания. С начала работы горячей линии от местного населения поступило более 17 300 звонков. Изо дня в день операторы отвечают в среднем на 500 обращений. Люди просят помочь с записью к врачу, в получении больничного листа, а также предоставить телефоны и адреса медицинских учреждений. Кроме того, на номер 122 приходят звонки от хабаровчан, которые хотят стать волонтерами. Звонят и из учреждений здравоохранения, где нужна помощь добровольцев. Подчеркнем, что с момента назначения на должность врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лично следит за эффективностью реализации мер по борьбе с коронавирусом COVID-19.

