Михаил Дегтярев попробовал себя в роли оператора горячей линии по ковиду

С начала работы горячей линии от местного населения поступило более 17 300 звонков. Изо дня в день операторы отвечают в среднем на 500 обращений. Люди просят помочь с записью к врачу, в получении больничного листа, а также предоставить телефоны и адреса медицинских учреждений. Кроме того, на номер 122 приходят звонки от хабаровчан, которые хотят стать волонтерами. Звонят и из учреждений здравоохранения, где нужна помощь добровольцев.