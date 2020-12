Митрополит Кирилл покинул пост в екатеринбургской епархии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный) покинул свой пост.

Теперь он стал митрополитом Татарстана, сообщает Екатеринбургская епархия. Его заменил Евгений Кульберг, который являлся епископом и викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Решение было принято на заседании Священного Синода.

