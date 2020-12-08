Митрополит Кирилл покинул пост в екатеринбургской епархии

Митрополит Кирилл покинул пост в екатеринбургской епархии

Сегодня, 16:57ОбществоPhoto: Екатеринбургская епархия
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный) покинул свой пост.

Теперь он стал митрополитом Татарстана, сообщает Екатеринбургская епархия.

Его заменил Евгений Кульберг, который являлся епископом и викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Решение было принято на заседании Священного Синода.

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