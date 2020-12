На должность главы свердловского наркоконтроля рассматривается курганский полицейский

На должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Свердловской области рассматривается кандидатура главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Курганской области полковника Евгения Бойцова.

Это пока в порядке обсуждения. Бойцов должность занять настроен. Насколько знаю, согласование его перевода идет,рассказал изданию «Знак» инсайдер в силовой среде. Информация о том, что главой наркоконтроля по Свердловской области станет именно Евгений Бойцов, по словам другого источника, была обнародована около двух недель назад. Для сотрудников правоохранительных органов, как отметил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, «некорректно и непрофессионально» опираться на неподтвержденные версии. В феврале этого года предполагаемый кандидат стал руководителем УЭБ и ПК УМВД РФ по Курганской области. После Евгений Бойцов получил новое звание — полковник полиции. Напомним, 30 ноября стало известно, что в свердловском ГУ МВД был назначен новый врио главы управления по контролю за оборотом наркотиков. Им оказался замначальника управления полковник Александр Березин. В ГУ МВД по Свердловской области был назначен новый глава наркоконтроля

