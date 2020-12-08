На Среднеуральской птицефабрике началась проверка из-за неверного хранения отходов

Напомним, 3 сентября стало известно, что Среднеуральская птицефабрика желает уйти от ответственности за слив отходов. Несмотря на то, что факт совершения противоправного деяния был зафиксирован, владеющий агроактивом Андрей Косилов пытался уйти от ответственности, называя проведенную проверку незаконной. Сотрудники фабрики же признались, что жидкость они сливали практически ежедневно. В результате, природе был нанесен ущерб на 26 миллионов рублей.