На Среднеуральской птицефабрике началась проверка из-за неверного хранения отходов

На фабрике «Среднеуральская» началась внеплановая проверка по требованию прокуратуры Свердловской области из-за неправильного хранения отходов.

Организаторами проверки стало региональное управление Россельхознадзора, сообщают «Вечерние ведомости». Причина - нарушения законодательства РФ при хранении отходов птицеводства. Реальное существование проблемы проверят сотрудники отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и лабораторного контроля. Напомним, 3 сентября стало известно, что Среднеуральская птицефабрика желает уйти от ответственности за слив отходов. Несмотря на то, что факт совершения противоправного деяния был зафиксирован, владеющий агроактивом Андрей Косилов пытался уйти от ответственности, называя проведенную проверку незаконной. Сотрудники фабрики же признались, что жидкость они сливали практически ежедневно. В результате, природе был нанесен ущерб на 26 миллионов рублей. Среднеуральская птицефабрика пытается уйти от ответственности за слив отходов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter