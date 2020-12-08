На Урале семье погибшей от аппендицита 29-летней матери выплатили 2,1 миллиона рублей

На Урале семье погибшей от аппендицита 29-летней матери выплатили 2,1 миллиона рублей

Сегодня, 10:04ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
7 декабря семья погибшей от аппендицита 29-летней жительницы Первоуральска получила 2,1 миллиона рублей от Минфина Свердловской области.

По словам адвоката Юлии Федотовой, у женщины на момент гибели осталось два сына: шестилетний и пятимесячный. В сентябре 2020 года следователи возбудили уголовное дело по факту халатности врачей.

Адвокат рассказала, что средства были выделены из бюджета, она называет эти их «ценой лени хирурга».

Стоило всего лишь назначить лапароскопию, а не «спихивать» пациента в другое отделение. При банальнейшем аппендиците,заявила Федотова Е1.

Кроме того, адвокат отметила, что уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 2 ст. 293 УК РФ) находится в производстве. Хирургу грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла 19 марта 2019 года. 29-летняя мать двоих детей Екатерина Ямщикова умерла в горбольнице Первоуральска. Она поступила в медучреждение с острым аппендицитом, однако дежурный хирург направила ее для лечения в гинекологию. Состояние Екатерины ухудшилось и она умерла через неделю после госпитализации.

Related news:
Свердловская областьуголовное делохалатностьвыплата
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы