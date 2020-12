На Урале семье погибшей от аппендицита 29-летней матери выплатили 2,1 миллиона рублей

7 декабря семья погибшей от аппендицита 29-летней жительницы Первоуральска получила 2,1 миллиона рублей от Минфина Свердловской области.

По словам адвоката Юлии Федотовой, у женщины на момент гибели осталось два сына: шестилетний и пятимесячный. В сентябре 2020 года следователи возбудили уголовное дело по факту халатности врачей. Адвокат рассказала, что средства были выделены из бюджета, она называет эти их «ценой лени хирурга». Стоило всего лишь назначить лапароскопию, а не «спихивать» пациента в другое отделение. При банальнейшем аппендиците,заявила Федотова Е1. Кроме того, адвокат отметила, что уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 2 ст. 293 УК РФ) находится в производстве. Хирургу грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним, трагедия произошла 19 марта 2019 года. 29-летняя мать двоих детей Екатерина Ямщикова умерла в горбольнице Первоуральска. Она поступила в медучреждение с острым аппендицитом, однако дежурный хирург направила ее для лечения в гинекологию. Состояние Екатерины ухудшилось и она умерла через неделю после госпитализации. На Урале гибель матери двоих детей в больнице вылилась в уголовное дело

Related news: На Урале гибель матери двоих детей в больнице вылилась в уголовное дело

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter