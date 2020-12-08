На Урале семье погибшей от аппендицита 29-летней матери выплатили 2,1 миллиона рублей

Напомним, трагедия произошла 19 марта 2019 года. 29-летняя мать двоих детей Екатерина Ямщикова умерла в горбольнице Первоуральска. Она поступила в медучреждение с острым аппендицитом, однако дежурный хирург направила ее для лечения в гинекологию. Состояние Екатерины ухудшилось и она умерла через неделю после госпитализации.