Под Екатеринбургом построят завод по переработке мусора за 11,7 млрд рублей

Мощность объектов утилизации и обезвреживания отходов, в том числе производство альтернативного топлива и компостирование, — 465 тысяч тонн в год (из них альтернативное топливо — 210 тысяч тонн, компостирование — 255 тысяч тонн),сообщается в приказе.