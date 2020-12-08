Под Екатеринбургом построят завод по переработке мусора за 11,7 млрд рублей

Под Екатеринбургом построят завод по переработке мусора за 11,7 млрд рублей

Сегодня, 08:43ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В 2021 году под Екатеринбургом построят полигон и мусоросортировочный комплекс за 11,7 миллиарда рублей.

Оба объекта появятся в рамках государственно-частного партнерства, сообщается в приказе правительства Свердловской области.

Стоимость мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» оценивают в 9,1 миллиарда рублей, предприятие будет перерабатывать 700 тысяч тонн отходов в год.

Мощность объектов утилизации и обезвреживания отходов, в том числе производство альтернативного топлива и компостирование, — 465 тысяч тонн в год (из них альтернативное топливо — 210 тысяч тонн, компостирование — 255 тысяч тонн),сообщается в приказе.

Стоимость полигона ТКО составляет 2,6 миллиарда рублей, его мощность будет составлять 660 тысяч тонн в год. Цены рассчитаны на период строительства с 2021 по 2025 год.

По словам замминистра ЖКХ Свердловской области Егора Свалова, еще не определены компании, которые будут строить данные объекты. Конкурс объявят в течение двух недель. Кроме того, также не определено место их расположения.

Сначала должен быть определен победитель, потом будут проводиться изыскательные работы с поиском подходящего участка. Участок пока не определен,рассказал Свалов Е1.

Напомним, в Нижнем Тагиле 23 ноября прошли публичные слушания по строительству полигона ТБО, на них пришло около 250 человек.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
строительствомусоркомплексЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы