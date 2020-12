Под Екатеринбургом построят завод по переработке мусора за 11,7 млрд рублей

В 2021 году под Екатеринбургом построят полигон и мусоросортировочный комплекс за 11,7 миллиарда рублей.

Оба объекта появятся в рамках государственно-частного партнерства, сообщается в приказе правительства Свердловской области. Стоимость мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» оценивают в 9,1 миллиарда рублей, предприятие будет перерабатывать 700 тысяч тонн отходов в год. Мощность объектов утилизации и обезвреживания отходов, в том числе производство альтернативного топлива и компостирование, — 465 тысяч тонн в год (из них альтернативное топливо — 210 тысяч тонн, компостирование — 255 тысяч тонн),сообщается в приказе. Стоимость полигона ТКО составляет 2,6 миллиарда рублей, его мощность будет составлять 660 тысяч тонн в год. Цены рассчитаны на период строительства с 2021 по 2025 год. По словам замминистра ЖКХ Свердловской области Егора Свалова, еще не определены компании, которые будут строить данные объекты. Конкурс объявят в течение двух недель. Кроме того, также не определено место их расположения. Сначала должен быть определен победитель, потом будут проводиться изыскательные работы с поиском подходящего участка. Участок пока не определен,рассказал Свалов Е1. Напомним, в Нижнем Тагиле 23 ноября прошли публичные слушания по строительству полигона ТБО, на них пришло около 250 человек. В Нижнем Тагиле на публичные слушания по полигону ТБО пришло около 250 человек

