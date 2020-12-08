Спикер законодательного собрания Элиссан Шандалович по выходным работает в больнице

Депутат имеет действующий сертификат анестезиолога-реаниматолога, поэтому в начале пандемии, в марте 2020 года, он связался с министерством здравоохранения и попросил включить его в кадровый резерв медработников. Теперь, когда рабочих рук в больницах региона не хватает, Шандалович уже третьи выходные работает в реанимации, совмещая эту деятельность с основной работой на посту спикера Заксобрания. Как сообщает rk.karelia.ru, ранее в этой больнице Шандалович занимал должность главного врача.