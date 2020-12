Спикер законодательного собрания Элиссан Шандалович по выходным работает в больнице

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович в выходные дни выходит на дежурство в реанимационное отделение ЦРБ Медвежьегорска.

Депутат имеет действующий сертификат анестезиолога-реаниматолога, поэтому в начале пандемии, в марте 2020 года, он связался с министерством здравоохранения и попросил включить его в кадровый резерв медработников. Теперь, когда рабочих рук в больницах региона не хватает, Шандалович уже третьи выходные работает в реанимации, совмещая эту деятельность с основной работой на посту спикера Заксобрания. Как сообщает rk.karelia.ru, ранее в этой больнице Шандалович занимал должность главного врача. Нынешний главврач медвежьегорской центральной районной больницы Галина Алупова сообщает, что Шандалович сам предложил медучреждению помощь. Сейчас он следит за состоянием тяжелых больных, корректирует терапию, подключает пациентов к аппаратам ИВЛ. Весной, в самый разгар заболеваемости, помощь больнице предложил депутат парламента Карелии Алексей Хейфец, который также является дипломированным анестезиологом-реаниматологом. На данный момент в республике достаточно сложная ситуация с коронавирусом. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 388 местных жителей, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии. Растет число заболевших дошкольников – так, только в столице республики на карантин закрылись 38 групп в детсадах. Учеников начальной школы власти региона решили отправить на досрочные каникулы с 19 декабря. А учащиеся средних и старших классов будут учиться дистанционно до конца четверти.

