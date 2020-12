Свердловский Минздрав приказал оформлять электронный больничный пациентам с COVID-19

В Свердловской области можно будет оформлять электронный больничный пациентам с коронавирусом. Соответствующий приказ издал Минздрав региона.

Мера касается как больных с подтвержденной инфекцией, так и людей с подозрением на COVID-19, лиц с признаками ОРВИ и имеющих предписание о самоизоляции от Роспотребнадзора. Кроме того, электронные больничные разрешили оформлять гражданам, контактировавшим с инфицированными. В каких конкретно случаях оформляется больничный лист на бумаге в документе не уточняется. Врач должен спросить у пациента наличие регистрации на «Госуслугах», есть ли возможность провести сеанс по видеосвязи через смартфон, планшет или персональный компьютер. В таком случае, предлагается получить лист в электронном варианте. Напомним, 2 декабря на брифинге оперативного штаба Свердловской области вице-губернатор Павел Креков заявил, что врачам разрешат закрывать больничные листы без визита в медицинское учреждение. Свердловские врачи смогут закрывать больничные удаленно

