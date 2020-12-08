Свердловский Минздрав приказал оформлять электронный больничный пациентам с COVID-19

Свердловский Минздрав приказал оформлять электронный больничный пациентам с COVID-19

Сегодня, 12:51ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области можно будет оформлять электронный больничный пациентам с коронавирусом. Соответствующий приказ издал Минздрав региона.

Мера касается как больных с подтвержденной инфекцией, так и людей с подозрением на COVID-19, лиц с признаками ОРВИ и имеющих предписание о самоизоляции от Роспотребнадзора. Кроме того, электронные больничные разрешили оформлять гражданам, контактировавшим с инфицированными.

В каких конкретно случаях оформляется больничный лист на бумаге в документе не уточняется. Врач должен спросить у пациента наличие регистрации на «Госуслугах», есть ли возможность провести сеанс по видеосвязи через смартфон, планшет или персональный компьютер. В таком случае, предлагается получить лист в электронном варианте.

Напомним, 2 декабря на брифинге оперативного штаба Свердловской области вице-губернатор Павел Креков заявил, что врачам разрешат закрывать больничные листы без визита в медицинское учреждение.

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Коронавирус
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