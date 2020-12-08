Свердловский Минздрав приказал оформлять электронный больничный пациентам с COVID-19

Мера касается как больных с подтвержденной инфекцией, так и людей с подозрением на COVID-19, лиц с признаками ОРВИ и имеющих предписание о самоизоляции от Роспотребнадзора. Кроме того, электронные больничные разрешили оформлять гражданам, контактировавшим с инфицированными.