В Нижнем Тагиле подполковника юстиции уволят по отрицательным мотивам за пьяную езду

Любой сотрудник системы МВД, вне зависимости от того, находился ли он при исполнении своих служебных обязанностей, либо на выходном дне, либо в отпуске, в случае совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения подлежит увольнению из органов внутренних дел по отрицательным мотивам,рассказал TagilCity.ru пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.