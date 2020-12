В Нижнем Тагиле подполковника юстиции уволят по отрицательным мотивам за пьяную езду

В Нижнем Тагиле по отрицательным мотивам уволят подполковника юстиции, который совершил ДТП, находясь пьяным за рулем.

Происшествие случилось 4 декабря около 20.30 на проспекте Вагоностроителей, 34. Мужчину, совершившего ДТП, после погони остановили водители и передали его сотрудникам ГИБДД. За рулем автомобиля оказался ВРИО начальника следствия отдела № 17 нижнетагильского МВД подполковник юстиции Иванов. Он был пьян, освидетельствование выявило содержание этилового спирта в количестве 1,8 промилле, пишет группа «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на собственный источник. Любой сотрудник системы МВД, вне зависимости от того, находился ли он при исполнении своих служебных обязанностей, либо на выходном дне, либо в отпуске, в случае совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения подлежит увольнению из органов внутренних дел по отрицательным мотивам,рассказал TagilCity.ru пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что также поступают и в случае отказа от освидетельствования. Сейчас проводится проверка, по ее результатам будет принято решение. Напомним, в начале декабря пьяный водитель на BMW без номеров в Артемовском устроил гонки с полицией. За рулем оказался мужчина, который никогда не получал права. В Свердловской области пьяный водитель BMW устроил гонки с полицией

