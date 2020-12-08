Владимир Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии

Владимир Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии

Сегодня, 15:26ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии с начала 2021 года.

Сейчас срок выплаты накопительной пенсии составляет 258 месяцев, с нового года он составит 264 месяца.

В сопроводительных материалах говорится, что ожидают продолжительность жизни мужчин в возрасте 60 лет — 16,86 года, женщин в возрасте 55 лет — 26,56 года. По данным Росстата за прошлый год, численность мужчин составляет 919 675 человек, а женщин — 1 027 283 человека.

В пояснительной записке говорится, что предлагается применять максимальное значение периода исходя из его увеличения на шесть месяцев ежегодно.

Напомним, с 2021 года для женщин выход на пенсию будет возможен с 56,5 лет, для мужчин — с 61,5 лет. Ее размер будет зависеть от трудового стажа.

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