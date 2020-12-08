Владимир Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии

В сопроводительных материалах говорится, что ожидают продолжительность жизни мужчин в возрасте 60 лет — 16,86 года, женщин в возрасте 55 лет — 26,56 года. По данным Росстата за прошлый год, численность мужчин составляет 919 675 человек, а женщин — 1 027 283 человека.