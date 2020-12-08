Водители тагильской скорой опровергли необходимость аутсорсинга из-за изношенных авто

Водители тагильской скорой опровергли необходимость аутсорсинга из-за изношенных авто

Сегодня, 09:38ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Водители станции скорой помощи Нижнего Тагила сняли на видео свой автопарк, для того, чтобы опровергнуть заявление о необходимости перехода на аутсорсинг из-за изношенных автомобилей.

По их словам, 80% автомобилей находится в идеальном состоянии. Из 38 машин осталось только две 2014 года и шесть 2015 года, они подлежат замене 2021 году.

Видео было записано после того, как в пабликах Нижнего Тагила появились статьи и видео об изношенности автопарка. При этом были упомянуты именно те машины, которые будут списаны в следующем году.

Один из водителей рассказал, что он ездит на машине, произведенной в конце 2017 года, то есть по факту с 2018 года.

Машина в идеальном состоянии: на ней нет гнили, которую показали на одной-единственной машине, которая идет под списание. То есть она вполне пригодна для работы и прослужат еще три года минимум,рассказал он.

Video:группа "Тагил За Перемены" во "Вконтакте"

Напомним, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объяснил высокую стоимость аутсорсинга скорой помощи высоким пробегом автомобилей и необходимостью приобретения новых транспортных средств.

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