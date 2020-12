Замдиректора «Победы» уволили за нарисованный в небе «фаллос» в поддержку Дзюбы

Заместителя директора авиакомпании «Победа» уволили из-за акции в поддержку капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. Директору компании Андрею Калмыкову сделан выговор от совета директоров.

Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники. Инцидент с нарисованным в небе «фаллосом» вызвал возмущение общественности. В результате Росавиация провела проверку и назвала ответственных. Борт выполнял рейс DP407 из Москвы в Екатеринбург. Он был в зоне ожидания. Маневры пилота заняли около получаса. После такой акции в Минтрансе рекомендовали уволить главу компании. Представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил ТАСС, что подобных выходок никогда не видел. Напомним, 11 ноября пилоты самолета «Победа» следовали из Москвы в Екатеринбург и нарисовали в небе «фаллос» сделав лишние маневры. Так пилоты поддержали футболиста Артема Дзюбу, интимное видео которого попало в сеть.

