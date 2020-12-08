Житель Нижнего Тагила получил срок в колонии за подделку медицинских документов

В мае 2019 года обвиняемый прошел медосмотр в медучреждениях города. Получив в свою медицинскую книжку оттиски штампов и печатей врачей и больниц, он предоставил их неустановленным лицам. В этом же месяце он получил заведомо поддельные штампы и печати.