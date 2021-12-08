4 млн будет выделено на ремонт филиала ДШИ № 1 Нижнего Тагила в 2022 году

Нижнетагильская ДШИ № 1 на улице Вогульская, 42 открылась на базе музыкальной школы в 1980 году, именно тогда помимо музыкального отделения в школе появилось художественное. В 1998 году было организовано отделение общего эстетического образования. Сейчас в школе обучается более 400 учеников. Свыше 500 выпускников продолжили профессиональное образование по художественному и музыкальному профилю.