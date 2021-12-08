4 млн будет выделено на ремонт филиала ДШИ № 1 Нижнего Тагила в 2022 году

Подготовлена проектно-сметная документация и пройдена госэкспертиза, рассказала начальник Управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина на заседании комиссии гордумы по соцполитике.
Нижнетагильская ДШИ № 1 на улице Вогульская, 42 открылась на базе музыкальной школы в 1980 году, именно тогда помимо музыкального отделения в школе появилось художественное. В 1998 году было организовано отделение общего эстетического образования. Сейчас в школе обучается более 400 учеников. Свыше 500 выпускников продолжили профессиональное образование по художественному и музыкальному профилю.
Всего на школы искусств запланировано 273 миллиона рублей, значительная сумма будет потрачена на обеспечение пожарной безопасности в учреждениях, отметила Светлана Юрчишина.
Напомним, в деревне Усть-Утка под Нижним Тагилом заканчивается ремонт школы № 12. После новогодних каникул дети смогут вернуться в обновленное здание. На работы было выделено 13,2 миллиона рублей.