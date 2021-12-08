69 праздничных мероприятий запланированы к 300-летию Нижнего Тагила

69 праздничных мероприятий запланированы к 300-летию Нижнего Тагила

69 праздничных мероприятий запланированы к 300-летию Нижнего Тагила

Сегодня, 14:37
Общество
Фото: Яндекс.Карты
69 городских, российских и международных мероприятий планируется провести к 300-летию Нижнего Тагила в 2022 году.

Значительные средства запланированы в бюджете на празднование 300-летия Нижнего Тагила. Будет выделено 38,9 миллиона рублей на проведение общегородских мероприятий различного уровня, рассказала начальник Управления культуры Светлана Юрчишина на заседании комиссии гордумы по соцполитике.

Она отметила, что в проекте бюджета области культуры на 2022 год предусмотрены средства в сумме 1,46 миллиарда рублей, это на 14% больше по сравнению с бюджетом 2021 года.

Напомним, к 300-летию Нижнего Тагила в городе планируются лазерное шоу и фейерверки, выступления различных музыкантов, спортивные мероприятия и уличные соревнования. Праздничными будут дни с 12 по 14 августа.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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