69 праздничных мероприятий запланированы к 300-летию Нижнего Тагила

Значительные средства запланированы в бюджете на празднование 300-летия Нижнего Тагила. Будет выделено 38,9 миллиона рублей на проведение общегородских мероприятий различного уровня, рассказала начальник Управления культуры Светлана Юрчишина на заседании комиссии гордумы по соцполитике.
Она отметила, что в проекте бюджета области культуры на 2022 год предусмотрены средства в сумме 1,46 миллиарда рублей, это на 14% больше по сравнению с бюджетом 2021 года.
Напомним, к 300-летию Нижнего Тагила в городе планируются лазерное шоу и фейерверки, выступления различных музыкантов, спортивные мероприятия и уличные соревнования. Праздничными будут дни с 12 по 14 августа.