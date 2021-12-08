Десять педагогов дополнительного образования Свердловской области получил премии

Второй в конкурсе стала педагог «Дома детского творчества» Качканарского городского округа Вера Черепанова — она получит 100 тысяч рублей. Замкнула тройку призеров учитель новоуральского «Лицея № 58» Наталия Малышева — ее премия составит 70 тысяч рублей.