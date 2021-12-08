Десять педагогов дополнительного образования Свердловской области получил премии

Десять педагогов дополнительного образования Свердловской области получил премии
Десять педагогов дополнительного образования Свердловской области получил премии
Сегодня, 20:37ОбществоФото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присудил премии десяти педагогам допобразования.

Победу в конкурсе на губернаторскую премию одержал преподаватель «Центра образования и профессиональной ориентации» Артемовского городского округа Александр Шабалин. Победителю положена премия в размере 120 тысяч рублей.

Второй в конкурсе стала педагог «Дома детского творчества» Качканарского городского округа Вера Черепанова — она получит 100 тысяч рублей. Замкнула тройку призеров учитель новоуральского «Лицея № 58» Наталия Малышева — ее премия составит 70 тысяч рублей.

Остальные семь лауреатов будут награждены премиями по 30 тысяч рублей, сообщает «Областная газета».

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