Десять педагогов дополнительного образования Свердловской области получил премии

Победу в конкурсе на губернаторскую премию одержал преподаватель «Центра образования и профессиональной ориентации» Артемовского городского округа Александр Шабалин. Победителю положена премия в размере 120 тысяч рублей.
Второй в конкурсе стала педагог «Дома детского творчества» Качканарского городского округа Вера Черепанова — она получит 100 тысяч рублей. Замкнула тройку призеров учитель новоуральского «Лицея № 58» Наталия Малышева — ее премия составит 70 тысяч рублей.
Остальные семь лауреатов будут награждены премиями по 30 тысяч рублей, сообщает «Областная газета».