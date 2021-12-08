О нечестном голосовании на грантовом конкурсе ЕВРАЗа в Тагиле заявил общественник

О нечестном голосовании на грантовом конкурсе ЕВРАЗа в Тагиле заявил общественник
О нечестном голосовании на грантовом конкурсе ЕВРАЗа в Тагиле заявил общественник
Сегодня, 13:59ОбществоФото: pixabay.com
В накрутке голосов на грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» обвинил информационный портал для инвалидов «Инвановости» руководитель общественной организации «Шаг вперед» из Нижнего Тагила Александр Коченков.

Проект под названием «Шаг навстречу» представил руководитель СО АНО «Шаг вперед» Александр Коченков. Организация хотела получить финансирование на электрический подъемник в инклюзивном кафе на улице Октябрьской революции стоимостью около 500 тысяч рублей. Там собираются люди с ограниченными возможностями.

Однако накануне выбора полуфиналистов Коченков заявил, что он не верит в то, что голоса на сайте были получены честно. Он обвинил информационный портал для инвалидов «Инвановости» в том, что они за деньги накрутили голоса.

Мне позвонили с ЕВРАЗа, так как членам жюри не понравилось, что я выложил пост о накрутке голосов. Они пояснили, что якобы на сайте происходят какие-то сбои, поэтому голоса появляются «пачками». Почему-то при голосовании за наш проект таких сбоев не было. Я не верю в эту чушь. Также представитель комиссии пояснила, что положением конкурса накрутка голосов не запрещена, сказал Александр Коченков.

Он отметил, что к нему обращались с предложениями о накрутке голосов, чтобы выиграть конкурс, но Коченков отказался. При этом голоса были бы «живыми», и доказать подтасовку было бы практически невозможно.

Тагильчанин пояснил, что он практически каждый день выкладывал посты о проекте в соцсетях и рассказывал о его сути, пытаясь привлечь голосующих.

Возьмем проект «Инвановости», который занял первое место по голосованию. Промониторив их соцсети и сайт, на который они просят развитие, я нашел лишь один пост, где они даже не рассказали, на что просят деньги и попросили проголосовать, отметил активист.

По его словам, сначала был маленький резонанс в соцсетях и на сайте голосования «Инвановости» не были в лидерах. А затем произошел резкий скачок, это не было планомерно. В последний день голосования, поднялись те, кто был в середине. На момент определения полуфиналистов проект «Шаг навстречу» собрал 1027 голосов, «Инвановости» получили 2146 голосов.

С обвинениями Коченкова не согласен руководитель проекта «Инвановости» Александр Жученко. В беседе с редакцией TagilCity.ru он рассказал, что работает уже 15 лет и много раз участвовал в различных голосованиях, поэтому у него есть опыт. В 2013 году тагильчанин стал обладателем премии «Человек года» от TagilCity.ru по результатам зрительского голосования. Основные усилия в наборе голосов Жученко прилагает именно в последний день голосования.

В первый же день голосования я размещал посты с призывом нас поддержать, например в Telegram, и потихоньку набралось 1 300 голосов. Этого было уже достаточно, чтобы обойти многих участников конкурса. Но обычно в последний день уже во всех соцсетях, на форумах и у друзей в чатах я еще раз прошу поддержать проекты, рассказал Александр Жученко.

По словам тагильчанина, его проекты являются не коммерческими, а социальными, поэтому его готовы поддержать в начинаниях друзья не только из России, но и из других стран. Кроме того, на «Инвановости» уже сегодня по 15-17 тысяч посетителей в месяц со всего мира.

Ну и самое главное — решение по конкурсу принимает комиссия, а не голосование. Кроме «Инвановости» над проектами Коченкова стоят по голосам три проекта школы № 100 и проект школы № 40. То есть даже без «нечестных Инвановостей» он остался бы в лучшем случае четвертым, не попав в тройку по голосованию. А в полуфинал выходило 36 проектов. Чем ему помешал сайт «Инваньюс» попасть в число 36 полуфиналистов — непонятно,отметил собеседник.

Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» проводится уже более 13 лет. Проект направлен на улучшение жизни горожан в социальной, спортивной, культурной, экологической и других областях. В 2021 году жители Нижнего Тагила представили на соискание грантов 127 проектов.

В экспертный совет конкурса в этом году входили вице-президент дивизиона «Урал» ООО «ЕВРАЗ» Денис Новоженов, директор НКО «Благотворительный фонд „ЕВРАЗа“ — Урал» Елена Раудштейн, председатель нижнетагильской гордумы Вадим Раудштейн, начальник Управления образования города Татьяна Удинцева, начальник Управления культуры Светлана Юрчишина и другие.

Полуфиналисты конкурса были определены в результате заочного голосования членов жюри. На защиту в Нижнем Тагиле прошли 36 проектов. Редакция TagilCity.ru направила запрос в пресс-службу ЕВРАЗ НТМК, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию с голосованием, как только будет получен ответ, мы его опубликуем.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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