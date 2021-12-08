О нечестном голосовании на грантовом конкурсе ЕВРАЗа в Тагиле заявил общественник

Проект под названием «Шаг навстречу» представил руководитель СО АНО «Шаг вперед» Александр Коченков. Организация хотела получить финансирование на электрический подъемник в инклюзивном кафе на улице Октябрьской революции стоимостью около 500 тысяч рублей. Там собираются люди с ограниченными возможностями.
Однако накануне выбора полуфиналистов Коченков заявил, что он не верит в то, что голоса на сайте были получены честно. Он обвинил информационный портал для инвалидов «Инвановости» в том, что они за деньги накрутили голоса.
Мне позвонили с ЕВРАЗа, так как членам жюри не понравилось, что я выложил пост о накрутке голосов. Они пояснили, что якобы на сайте происходят какие-то сбои, поэтому голоса появляются «пачками». Почему-то при голосовании за наш проект таких сбоев не было. Я не верю в эту чушь. Также представитель комиссии пояснила, что положением конкурса накрутка голосов не запрещена, сказал Александр Коченков.
Он отметил, что к нему обращались с предложениями о накрутке голосов, чтобы выиграть конкурс, но Коченков отказался. При этом голоса были бы «живыми», и доказать подтасовку было бы практически невозможно.
Тагильчанин пояснил, что он практически каждый день выкладывал посты о проекте в соцсетях и рассказывал о его сути, пытаясь привлечь голосующих.
Возьмем проект «Инвановости», который занял первое место по голосованию. Промониторив их соцсети и сайт, на который они просят развитие, я нашел лишь один пост, где они даже не рассказали, на что просят деньги и попросили проголосовать, отметил активист.
По его словам, сначала был маленький резонанс в соцсетях и на сайте голосования «Инвановости» не были в лидерах. А затем произошел резкий скачок, это не было планомерно. В последний день голосования, поднялись те, кто был в середине. На момент определения полуфиналистов проект «Шаг навстречу» собрал 1027 голосов, «Инвановости» получили 2146 голосов.
С обвинениями Коченкова не согласен руководитель проекта «Инвановости» Александр Жученко. В беседе с редакцией TagilCity.ru он рассказал, что работает уже 15 лет и много раз участвовал в различных голосованиях, поэтому у него есть опыт. В 2013 году тагильчанин стал обладателем премии «Человек года» от TagilCity.ru по результатам зрительского голосования. Основные усилия в наборе голосов Жученко прилагает именно в последний день голосования.
В первый же день голосования я размещал посты с призывом нас поддержать, например в Telegram, и потихоньку набралось 1 300 голосов. Этого было уже достаточно, чтобы обойти многих участников конкурса. Но обычно в последний день уже во всех соцсетях, на форумах и у друзей в чатах я еще раз прошу поддержать проекты, рассказал Александр Жученко.
По словам тагильчанина, его проекты являются не коммерческими, а социальными, поэтому его готовы поддержать в начинаниях друзья не только из России, но и из других стран. Кроме того, на «Инвановости» уже сегодня по 15-17 тысяч посетителей в месяц со всего мира.
Ну и самое главное — решение по конкурсу принимает комиссия, а не голосование. Кроме «Инвановости» над проектами Коченкова стоят по голосам три проекта школы № 100 и проект школы № 40. То есть даже без «нечестных Инвановостей» он остался бы в лучшем случае четвертым, не попав в тройку по голосованию. А в полуфинал выходило 36 проектов. Чем ему помешал сайт «Инваньюс» попасть в число 36 полуфиналистов — непонятно,отметил собеседник.
Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» проводится уже более 13 лет. Проект направлен на улучшение жизни горожан в социальной, спортивной, культурной, экологической и других областях. В 2021 году жители Нижнего Тагила представили на соискание грантов 127 проектов.
В экспертный совет конкурса в этом году входили вице-президент дивизиона «Урал» ООО «ЕВРАЗ» Денис Новоженов, директор НКО «Благотворительный фонд „ЕВРАЗа“ — Урал» Елена Раудштейн, председатель нижнетагильской гордумы Вадим Раудштейн, начальник Управления образования города Татьяна Удинцева, начальник Управления культуры Светлана Юрчишина и другие.
Полуфиналисты конкурса были определены в результате заочного голосования членов жюри. На защиту в Нижнем Тагиле прошли 36 проектов. Редакция TagilCity.ru направила запрос в пресс-службу ЕВРАЗ НТМК, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию с голосованием, как только будет получен ответ, мы его опубликуем.