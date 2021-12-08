О нечестном голосовании на грантовом конкурсе ЕВРАЗа в Тагиле заявил общественник

В первый же день голосования я размещал посты с призывом нас поддержать, например в Telegram, и потихоньку набралось 1 300 голосов. Этого было уже достаточно, чтобы обойти многих участников конкурса. Но обычно в последний день уже во всех соцсетях, на форумах и у друзей в чатах я еще раз прошу поддержать проекты, рассказал Александр Жученко.