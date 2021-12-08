О вакцинации от COVID-19 сообщили суворовцам в Екатеринбурге

Планируется, что вакцина будет ставиться на добровольной основе с конца января 2022 года. Отмечается, что все привитые получат освобождение от спорта и физнагрузок на пять дней. Если будут вакцинированы 85% суворовцев, то училище снимет ограничительные меры.