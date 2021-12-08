О вакцинации от COVID-19 сообщили суворовцам в Екатеринбурге

О вакцинации от COVID-19 сообщили суворовцам в Екатеринбурге
О вакцинации от COVID-19 сообщили суворовцам в Екатеринбурге
Сегодня, 22:01ОбществоФото: 1MI
Курсантов Суворовского училища, расположенного в Екатеринбурге, сообщили о планах в конце января вакцинировать их от коронавируса. Данное сообщение появилось чате родителей.

На совещании начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрий Тришкин и глава управления кадров ведомства Виктор Горемыкин пришли к выводу, что в России увеличивается число заболевших, поэтому главной защитой является именно вакцинация.

По словам мамы одного из курсантов, родители опасаются, что вакцинация будет принудительной. Это связано с обещанием после мероприятия ослабить ограничения в учебном заведении, сообщает Е1.

Но ведь могут сделать эти послабления только для вакцинированных, так же как в случае с QR-кодами для взрослых,отметила женщина.

Планируется, что вакцина будет ставиться на добровольной основе с конца января 2022 года. Отмечается, что все привитые получат освобождение от спорта и физнагрузок на пять дней. Если будут вакцинированы 85% суворовцев, то училище снимет ограничительные меры.

Напомним, 7 декабря стало известно, что в Свердловской области не планируется введение обязательной вакцинации детей от коронавируса.

Сюжеты:
ЕкатеринбургВакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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