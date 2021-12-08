О вакцинации от COVID-19 сообщили суворовцам в Екатеринбурге

На совещании начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрий Тришкин и глава управления кадров ведомства Виктор Горемыкин пришли к выводу, что в России увеличивается число заболевших, поэтому главной защитой является именно вакцинация.
По словам мамы одного из курсантов, родители опасаются, что вакцинация будет принудительной. Это связано с обещанием после мероприятия ослабить ограничения в учебном заведении, сообщает Е1.
Но ведь могут сделать эти послабления только для вакцинированных, так же как в случае с QR-кодами для взрослых,отметила женщина.
Планируется, что вакцина будет ставиться на добровольной основе с конца января 2022 года. Отмечается, что все привитые получат освобождение от спорта и физнагрузок на пять дней. Если будут вакцинированы 85% суворовцев, то училище снимет ограничительные меры.
Напомним, 7 декабря стало известно, что в Свердловской области не планируется введение обязательной вакцинации детей от коронавируса.