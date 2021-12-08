Опрос Gallup: жители США и России недовольны действиями властей друг друга

Опрос Gallup: жители США и России недовольны действиями властей друг друга
Опрос Gallup: жители США и России недовольны действиями властей друг друга
Сегодня, 15:07ОбществоФото: mil.ru
Граждане США и РФ не одобряют действия властей друг друга, по данным опроса компании Gallup. Опрос провели в связи с переговорами глав двух государств Владимира Путина и Джо Байдена.

Как написали представители Gallup в Twitter, американский президент Байден и глава России Путин во вторник говорили об усугубляющемся кризисе вокруг Украины. Об этом пишет 360tv.ru.

В сообщении организации также сказано: в начале 2021 года 16% жителей США поддержали руководство России, и 13% россиян поддержали руководство Штатов.

Путин и Байден встретились в режиме онлайн 7 декабря. Встреча длилась примерно 2 часа. Формат мероприятия был закрытым.

По словам представителя Кремля, Байден перечислил санкции, которые власти Штатов и их партнеры собираются запустить в случае нарастания конфликта на границе с Украиной. При этом, как разъяснил Путин, именно Киев ведет себя деструктивно и нарушает минские соглашения.

Джо Байден также указал Путину на опасные перемещение войск России рядом с границами. На это Путин ответил: именно войска НАТО ведут себя активно на украинской территории рядом с РФ.

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