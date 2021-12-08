Первый в мире подземный музей минералов появится в Березовском руднике

Первый в мире подземный музей минералов откроется в Березовском, где находится знаменитый крокоитовый шурф. На данный момент его реконструируют. Музей будет создан как только работы завершатся.

Планируется открыть музей в 2022 году, сообщают в пресс-службе Березовского рудника. Крокоитовый шурф представляет собой месторождение крокоита. Он имеет красный цвет. Впервые он был обнаружен на этом месторождении 255 лет назад. Добывать минералы здесь прекратили десятки лет назад, рассказал геолог шахты «Северная» Сергей Кропанцев. В 90-х годах шурф взрывали, грабили, а извлеченные камни продавали по всему миру за большие деньги. В 2008 году у рудника появился новый хозяин, который решил сделать там музей. К

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