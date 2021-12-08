Провести техническое оснащение театров и информатизацию музеев планируется в Тагиле

На информатизацию муниципальных музеев и библиотек, а также техническое оснащение театров в Нижнем Тагиле будут выделены средства в 2022 году.

Театр кукол и Молодежный театр третий год принимают участие в гранте «Культура малой Родины». На 2022 год направлены восемь заявок по обеспечению муниципальных учреждений культуры грантовой поддержкой за счет средств областного бюджета, рассказала начальник Управления культуры Светлана Юрчишина на заседании гордумы по соцполитике. Она отметила, что также подана заявка на поддержку народно-художественных промыслов. Напомним, жители и гости города смогут посетить интерактивные экскурсии в шлемах виртуальной реальности в рамках проекта «Мастерские народных художественных промыслов Нижнего Тагила». На закупку необходимого оборудования была выделена 151 тысяча рублей. Также за 333 тысячи рублей приобрели беспроводные наушники для пеших экскурсий. Интерактивные экскурсии в шлемах виртуальной реальности смогут посетить тагильчане

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