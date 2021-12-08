Ремонт Молодежного театра за 324 млн начнется в Нижнем Тагиле в 2022 году

Ремонт молодежного театра начнется в Нижнем Тагиле в 2022 году, работы обойдутся в 324 миллиона рублей. Часть средств будет выделена из местного бюджета.

В 2020 году была пройдена госэкспертиза на ремонт здания, стоимость проекта составила 313,7 миллиона рублей. В ноябре 2021 произвели перерасчет, сумма увеличилась до 324 миллионов. Из местного бюджета в рамках софинансирования в 2022 году планируется выделить 41,4 миллиона рублей. Ремонтные работы запланированы на два года, в 2023 году пройдет благоустройство территории, рассказала начальник Управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина на заседании комиссии гордумы по социальной политике. Напомним, во время ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле артисты будут выступать на других площадках. В 2022 году они представят шесть премьерных спектаклей. Молодежному театру в Нижнем Тагиле предстоит капремонт 9 Фото Решение о капремонте Молодежного театра было принято на выездной комиссии. Администрация Нижнего Тагила подаст соответствующее заявление в Министерств

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