Ремонт Молодежного театра за 324 млн начнется в Нижнем Тагиле в 2022 году

Ремонт Молодежного театра за 324 млн начнется в Нижнем Тагиле в 2022 году
Ремонт Молодежного театра за 324 млн начнется в Нижнем Тагиле в 2022 году
Сегодня, 08:07ОбществоФото: Яндекс.Карты
Ремонт молодежного театра начнется в Нижнем Тагиле в 2022 году, работы обойдутся в 324 миллиона рублей. Часть средств будет выделена из местного бюджета.

В 2020 году была пройдена госэкспертиза на ремонт здания, стоимость проекта составила 313,7 миллиона рублей. В ноябре 2021 произвели перерасчет, сумма увеличилась до 324 миллионов.

Из местного бюджета в рамках софинансирования в 2022 году планируется выделить 41,4 миллиона рублей. Ремонтные работы запланированы на два года, в 2023 году пройдет благоустройство территории, рассказала начальник Управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина на заседании комиссии гордумы по социальной политике.

Напомним, во время ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле артисты будут выступать на других площадках. В 2022 году они представят шесть премьерных спектаклей.

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