РЭО создал ESG-стандарты для российских компаний в сфере обращения с ТКО

РЭО создал ESG-стандарты для российских компаний в сфере обращения с ТКО
РЭО создал ESG-стандарты для российских компаний в сфере обращения с ТКО
Сегодня, 19:54ОбществоФото: pxhere.com
Специалисты ППК «Российский экологической оператор» разработали новые стандарты для компаний в области обращения с твердыми коммунальными отходами. В частности, сообщается о ESG-стандарте, декларации и регламенте общественного заверения корпоративной отчетности по устойчивому развитию.

Планируется, что применение новых стандартов на первых порах будет добровольным. Стандарты позволят предприятиям изменить свои бизнес-процессы с учетом ESG-факторов, обязательных требований к устойчивому развитию и декарбонизации. Более того, предприятиям, которые применят новые стандарты, будет отдан приоритет при обращении за финансовой поддержкой в РЭО, сообщает сайт vedomosti.ru.

Как рассказал генеральный директор компании Денис Буцаев, ESG-стандарты повысят инвестиционную привлекательность проектов, а также будут иметь существенное значение при запросе финансирования.

«Все комментарии по пакету документов будут приниматься в течение месяца. После рассмотрения всех замечаний и предложений будет сформирован и опубликован на сайте итоговый вариант. К стандарту от РЭО смогут присоединиться все стороны, заинтересованные в формировании экономики замкнутого цикла», — обратил внимание Денис Буцаев.

Отмечается, что документы разрабатывались при активном содействии председателя экспертного совета по устойчивому развитию ППК «РЭО» Светланы Бик и ее экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития».

В целом ESG-стандарт включает в себя три главных фактора. Так, один из критериев фактора E обязывает компании работать в соответствии с целями национального проекта «Экология». В частности, к 2030 году компании должны будут отдавать на утилизацию не менее 49,5% мусора, на захоронение — не более 50%, а на обработку — 100% отходов.

Вместе с тем компании будут обязаны каждый квартал предоставлять результаты мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объектах и в пределах их воздействия. Отчеты необходимо публиковать в ленте новостей на всем протяжении строительства и дальнейшей эксплуатации объекта.

Фактор S обязывает предприятия, которые заключили контракт с РЭО на финансирование возведения нового объекта, предоставлять в компанию план и политику сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами: СМИ, поставщиками, экоорганизациями и местными сообществами.

В соответствии с фактором G компании будут каждый год готовить отчеты о деятельности в области устойчивого развития по основным критериям ESG-стандарта с прохождением экспертного заверения. Отчеты будут представлены в рамках заседания экспертного совета по устойчивому развитию ППК «РЭО».

Новый стандарт создан в соответствии с рекомендациями Центробанка России, требованиями национальной таксономии и других документов, которые определяют подходы к зеленому финансированию и устойчивому развитию.

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