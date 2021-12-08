Скандал на грантовом конкурсе и опасный «омикрон». Итоги дня в Свердловской области

Ремонт заведений культуры и мероприятия в честь 300-летия Тагила. Обвинение в накрутке голосов на грантовом конкурсе ЕВРАЗа и приговор турагенту. Развитие «омикрона» и неприехавшая к ребенку сокрая. Чем запомнится 8 декабря свердловчанам — в итогах TagilCity.ru.

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