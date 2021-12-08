Скандал на грантовом конкурсе и опасный «омикрон». Итоги дня в Свердловской области

Депутаты из Нижнего Тагила Вячеслав Малых, Владимир Рощупкин, Владимир Радаев и Вячеслав Погудин в Законодательном Собрании поддержали федеральный законопроект. Они проголосовали за принятие закона о QR-кодах в Свердловской области.
Все новые подробности появляются о развитии нового штамма коронавируса «омикрон». Он может вызывать развитие пневмонии в три раза быстрее разновидностей, то есть уже через три-пять дней после инфицирования.
Ремонт сразу нескольких объектов культуры запланирован в Нижнем Тагиле на следующий год. Так, в ДК «Юбилейный» появятся новые фасад и кровля за 53 млн, в этом году там отремонтировали спортзал. 4 млн будет выделено на обновление филиала ДШИ № 1 на улице Вогульская, 68. Наиболее масштабная реконструкция ожидает Молодежный театр на Вагонке, там работы рассчитаны на два года. Общая стоимость составляет 324 млн, часть средств будет выделена из местного бюджета.
Уже в августе 2022 года тагильчан ожидает масштабное празднование 300-летия города. Запланировано 69 мероприятий различного уровня: городских, российских и международных. На празднование будет выделено 38,9 млн рублей. До 15 декабря на официальном сайте города тагильчане могут проголосовать за понравившиеся мероприятия. В списке значатся концерты, ярмарки, спортивные соревнования, молодежные и детские площадки, а также праздничный салют.
До 10 лет лишения свободы грозит турагенту из Лесного, которая обманула 109 доверчивых клиентов на сумму более 10 млн рублей. В 2018 году она насобирала деньги за несуществующие туры, а в 2019 благополучно закрыла фирму. Дело расследовали почти два года.
Кстати, обманутые тагильчане с нетерпением ждут, чем завершится история с турагентом-мошенницей Оксаной Забавиной. В августе 2021 года женщина пропала с похищенными за туры деньгами и не выходит на связь. От ее действий пострадали несколько десятков человек. В полиции дважды отказывали в возбуждении уголовного дела, тагильчанам пришлось обращаться с коллективной жалобой в прокуратуру.
Тагильский общественник Александр Коченков заявил о нечестном голосовании на грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей, город идей!». Он считает, что информационный портал для инвалидов «Инвановости» накрутил голоса и стал лидером голосования в последний день. Руководитель проекта Александр Жученко не согласен с обвинениями. Победу он объясняет большим опытом участия в различных конкурсах. Кстати, накрутка голосов не запрещена положением конкурса.
В свердловском поселке Гари скорая помощь не приехала на вызов к ребенку с высокой температурой. Многодетная мать несколько раз вызывала медиков, но на линии работала лишь одна машина из трех, и она уехала в Серов. Свердловчанке предложили взять такси и добраться таким образом до фельдшера. В Минздраве пояснили, что вызов даже не был зафиксирован, но виновных наказали.